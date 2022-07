Politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale Pitesti au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de violare de domiciliu si viol, privind pe un barbat de 23 de ani, din Mihaesti, cercetat sub masura arestului preventiv.Din cercetari s-a stabilit ca, in noaptea de 08 spre 09 iulie a.c., cel in cauza ar fi patruns, fara drept, pe usa neasigurata, ... citeste toata stirea