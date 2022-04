Dupa trei infrangeri consecutive, echipa de fotbal a Pitestiului va incerca in acest week-end sa obtina prima victorie din play-off-ul Ligii I. FC Arges va intalni sambata, de la ora 17.30, pe propriul teren, pe Farul Constanta, in runda cu numarul 4 a play-off-ului Casa Liga 1.Inaintea acestui duel, FC Arges ocupa locul 6, cu 24 de puncte, iar Farul se situeaza pe locul 5, cu 25 de puncte. Cele doua echipe s-au intalnit si in ... citeste toata stirea