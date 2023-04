In mai putin de o luna, comunitatea pitesteana va fi, din nou, in sarbatoare: timp de trei zile, orasul va celebra Zilele Pitestiului!Organizatiile care activeaza in domeniul cultural-educativ sunt invitate sa se alature evenimentului Zilele Pitestiului - Pitesti Fest 2023, ce va avea loc in perioada 19 - 21 mai, si sa imbogateasca experienta pitestenilor, prin evenimentele si activitatile lor, anunta reprezentantii Primariei Pitesti.Cei care doresc sa se implice si sa faca parte din ... citeste toata stirea