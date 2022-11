In dialog cu studentii despre efectele drogurilor

La Universitatea de Stat din Pitesti au avut loc sase intalniri in cadrul carora seful Centrului Regional Antidrog Pitesti din cadrul Agentiei Nationale Antidrog, comisarul Daniel Gheorghe le-a vorbit studentilor si cadrelor didactice despre droguri.Ca cei prezenti sa inteleaga cat de mare este pericolul, acesta le-a dat exemple ale unor cazuri concrete de trafic sau consum de droguri. Sesiunile au avut loc in perioada 24 octombrie- 4 noiembrie. "In cadrul acestor sesiuni preventive, au fost ... citeste toata stirea