In dosarul "Consultanta" fapta nu exista!

Curtea Suprema a dat ieri sentinta in dosarul "Consultanta". Toti cei 43 de inculpati, intre ei Mircea Draghici si Constantin Nicolescu, au fost achitati! Fostul trezorier al PSD, fostul presedinte al Consiliului Judetean Arges, zeci de primari si viceprimari au fost trimisi in judecata de procurorii DNA in 2015. Procurorii spuneau ca un numar de 35 de primarii din Arges au incheiat contracte de consultanta cu o firma apropiata de Mircea Draghici si au adus un prejudiciu statului de un milion ... citeste toata stirea