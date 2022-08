In fata judecatorului si-a asumat crimele!

A ucis cu sange rece tot ce avea mai drag pe lume, familia lui! Mama, tata, frate, sora si nepotica de numai 5 ani, au murit loviti cu pietre si o toporisca. Povestea barbatului, in varsta de 52 de ani, din comuna Bascov, care a luat 5 vieti a socat intreaga tara! Anchetatori, psihiatri, psihologi incearca acum sa inteleaga ce l-a determinat pe criminal sa comita masacrul. Ieri, in fata judecatorilor care au dispus arestarea preventiva, autorul a povestit cum a ucis.Marti, in jurul orei 16.00, ... citeste toata stirea