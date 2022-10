In grupa cu Spania, Croatia si Ucraina

Romania U21 va intalni Spania, Ucraina si Croatia in grupele UEFA Under 21 Championship, turneu care va avea loc in perioada 21 iunie - 8 iulie 2023 in Romania si Georgia.Romania va gazdui meciurile din Grupa B (la Bucuresti) si Grupa D (la Cluj-Napoca), in timp ce Grupele A si C se vor juca in Georgia. Tricolorii U21 vor disputa toate meciurile din faza grupelor pe Stadionul Steaua.* GRUPA A: Georgia, Portugalia, Belgia, Esarile de JosMiercuri, 21 iunie19:00 Georgia - Portugalia ... citeste toata stirea