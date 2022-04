In loc de 3 puncte, au luat doar unul!

CS Mioveni se putea intoarce cu 3 puncte din deplasarea de la FC U Craiova si sa ia o optiune serioasa pentru evitarea barajului, insa echipa lui Alexandru Pelici a scapat victoria printre degete, pe final.Inainte de meci, galben-verzii se multumeau cu un un egal, insa la cum a decurs partida din Banie, puntul obtinut la final nu putem spune ca a fost unul multumitor. In minutul 8, gazdele au ramas in 10, dupa ce Diallo a fost eliminat direct, in urma unui fault la Rusu, in postura de ultim ... citeste toata stirea