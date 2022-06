In loc sa treaca prin pasaj a traversat neregulamentar

O femeie, in varsta de 53 de ani, din comuna Baiculesti, a fost ieri, victima unui accident rutier petrecut pe bulevardul I.C Bratianu, din Pitesti. Femeia a riscat si a traversat printre masini in loc sa se duca prin pasajul situat in apropiere.Accidentul a avut loc ieri dupa-amiaza, pe bulevardul I.C. Bratianu. Angela D, de 53 de ani, a vrut sa treaca de cealalta parte a strazii, dar nu s-a dus la pasaj, acolo unde putea traversa in siguranta, ci a riscat, traversand neregulamentar. A fost ... citeste toata stirea