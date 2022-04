In transporturi, cele mai multe accidente de munca!

Anul trecut 9 persoane si-au pierdut viata in urma unor accidente de munca si altele 104 au fost ranite. Cele mai multe au avut loc in domeniul constructii, industria producatoare de autovehicule, prelucrare a lemnului si transport.Un bilant al Inspectoratului Teritorial de Munca Arges arata ca in cursul anului 2021 au avut loc, nici mai mult nici mai putin de 113 accidente de munca la societati care isi desfasoara activitatea in judetul Arges sau au puncte de lucru din judetul nostru."In ... citeste toata stirea