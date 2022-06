Maine este mare sarbatoare pentru crestinii ortodocsi, fiind marcata in calendar Inaltarea Domnului, praznuita la 40 de zile dupa Inviere, in Joia din saptamana a VI-a, dupa Paste. Aceasta sarbatoare este cunoscuta in popor si sub denumirea de Ispas. Tot maine este si Ziua Eroilor in memoria celor care s-au jertfit in luptele pentru apararea patriei.Inaltarea Domnului este ziua in care Iisus Hristos S-a inaltat la ceruri, in timp ce ii binecuvanta pe ucenicii sai si s-a asezat de-a dreapta ... citeste toata stirea