Pentru credinciosi, astazi este mare sarbatoare fiind marcata in calendarul crestin, Inaltarea Sfintei Cruci. Este vorba de una dintre cele mai vechi sarbatori crestine, ce aduce aminte de patimile si moartea Mantuitorului.Inaltarea Sfintei Cruci marcheaza doua evenimente solemne: aflarea Crucii si inaltarea ei in fata poporului de episcopul Macarie al Ierusalimului, la 14 septembrie 335, si aducerea Sfintei Cruci de la persi, in 629, in vremea imparatului bizantin Heraclius, care a asezat-o ... citeste toata stirea