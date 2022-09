Inca o luna de inscrieri la Start-up

Inscrierile pentru programul Start-Up Nation 2022, Pilonul II - Diaspora au fost prelungite pana pe data de 3 octombrie 2022. Proiectul se adreseaza romanilor din Diaspora care vor sa deschida o afacere in Romania.Suma disponibila este de 200.000 de lei (40.000 de euro) per aplicant. Conform digi24.ro, firmele candidate in program vor crea doua locuri de munca, cu contract de munca pe perioada nedeterminata. "Romanii din strainatate, care doresc sa faca afaceri in Romania, beneficiaza de ... citeste toata stirea