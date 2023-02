Inca un punct luat de Dica cu CS Mioveni, in meciul cu Sepsi

Nicolae Dica a obtinut al 7-lea punct cu CS Mioveni in primele 3 meciuri de la preluarea echipei.Astazi, galben-verzii au remizat acasa, 1-1 cu Sepsi Sf Gheorghe, remiza venind dupa victoriile cu Petrolul (1-0) si UTA (2-1).In jocul de azi, de la Mioveni, oaspetii au deschis scorul in primele 10 minute prin Matei, care a sutat plasat, din careu. Egalarea a venit tarziu, la ultima faza a meciului, in minutul 90+4. Rusu a transformat un penalty obtinut tot de el, atacantul fiind faultat in ... citeste toata stirea