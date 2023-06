In aceasta dimineata pompierii de la Detasamentul Pitesti s-au deplasat in zona de Nord a municipiului Pitesti pentru a intervenit in cazul unui incendiu produs la un autoturism.La fata locului, pompierii au constatat ca flacarile se manifestau la compartimentul motor si la bordul masinii.Salvatorii au intervenit prompt, incendiului fiind stins in limitele gasite.Nu au fost victime, iar cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost de natura electrica.S. MihaiCititi, de asemenea, pe ... citeste toata stirea