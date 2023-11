Vineri dimineata, un incendiu a izbucnit la o constructie din comuna Tigveni. Este vorba de locuinta unei familii care are amenajat un magazin la parter . Focul a izbucnit in locuinta. M.S.La fata locului au mers pompierii de la Punctul de Lucru Tigveni cu doua autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD de prim ajutor calificat.La sosirea fortele de interventie, ardeau in dezvoltare elemente de mobilier din interiorul unei locuintei, cu posibilitate de propagare la intreaga constructie. ... citeste toata stirea