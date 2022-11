Incepe a patra campanie de colectare a deseurilor

Vineri, 16 decembrie, va avea loc ultima campanie speciala de colectare a deseurilor voluminoase si a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), pe anul 2022.Asa cum a fost anuntat si in campaniile anterioare, pitestenii pot depune deseurile in containerele special puse la dispozitie, incepand de joi, 15 decembrie, ora 14:00, pana vineri, 16 decembrie, ora 13:00, in urmatoarele puncte fixe de colectare:* Zona Big - Bl. P10-P11 (parcarea din curtea interioara);* Gavana II - ... citeste toata stirea