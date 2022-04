Incepe contractarea serviciilor medicale la CAS

In aceasta luna, Casa de Asigurari de Sanatate Arges va incepe contractarea cu furnizorii de servicii medicale din judet. Cei care au deja contracte cu CAS vor incheia acte aditionale.Furnizorii de servicii medicale care intentioneaza sa intre in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate Arges, o pot face in cursul lunii aprilie. "Pentru procesul de contractare fiecare furnizor de servicii medicale, medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu/ ... citeste toata stirea