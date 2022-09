Incepe festivalul moto-rock, la Topoloverni!

In acest weekend, va avea loc Archangels FEST Topoloveni - editia a IV-a. Festivalul moto-rock se va desfasura in perioada 9 - 11 septembrie pe Aerodromul Topoloveni. Ieri, la Topoloveni a avut loc o conferinta de presa in care a fost prezentat evenimentul care are ca scop promovarea judetului Arges.La conferinta de presa au fost prezenti: Ion Minzina - presedintele Consiliului Judetean Arges, Marius Nicolaescu - vicepresedintele Consiliului Judetean Arges, Gheorghita Botarca - primarul ... citeste toata stirea