Incepe Festivalul Transalutanus La portile Imperiului!

Asociatia Historia Renascita, in parteneriat cu Consiliul Judetean Arges si Muzeul Judetean Arges, organizeaza in perioada 8 - 10 iulie a II-a editie a Festivalului de reconstituire antica ,,TRANSALVTAVNVS FEST. La portile Imperiului ".Evenimentul, care prinde deja traditie, se va desfasura in incinta castrului roman Jidova, un loc incarcat de istorie, cel mai important punct de aparare de pe limesul transalutan.Fostul castru roman are nevoie de promovare si prin reconstituire istorica de ... citeste toata stirea