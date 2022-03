Incepe montarea semafoarelor inteligente, in Pitesti!

Primaria Pitesti anunta ca proiectul pe fonduri europene pentru optimizarea traficului rutier a intrat in faza de implementare. Vor incepe lucrarile in intersectiile din Pitesti!Vor fi demarate lucrarile aferente proiectului "Crearea unui sistem de management al traficului si masuri pentru gestionarea durabila a parcarilor in municipiul Pitesti", cod SMIS 129120, incepand de luni, 21 martie.Implementarea acestui proiect urmareste optimizarea traficului si realizarea unei semaforizari ... citeste toata stirea