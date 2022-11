Marti, 15 noiembrie, incepe Postul Craciunului sau Postul Nasterii Mantuitorului care este tinut cu strictete in fiecare an, timp de patruzeci de zile, de catre toti credinciosii. Postul Nasterii Domnului tine pana pe 24 decembrie, inclusiv. I.I.Luni, 14 noiembrie, este Lasata Secului, ultima zi pana la Craciun, in care se mai consuma carne, lapte, branza si oua. De Lasata Secului, sunt legate mai multe traditii si obiceiuri.Daca e vreme buna, primavara va fi ploioasaFemeile aduna toate ... citeste toata stirea