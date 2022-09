Incepe "Saptamana Europeana a Mobilitatii"

Mioveniul se aliniaza din nou proiectelor europene, astfel ca orasul participa si in acest an la Saptamana Europeana a Mobilitatii, o initiativa a Comisiei Europene, care are loc an de an in perioada 16-22 septembrie."Pe multi dintre noi ne preocupa tot mai mult folosirea transportului alternativ sau imbunatatirea calitatii vietii in mediul urban prin mobilitate. Tocmai de aceea haideti sa ne implicam si sa imbratisam un nou stil de viata, mai sanatos si mai ecologic!" transmit organizatorii ... citeste toata stirea