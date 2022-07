Incepe vacanta judecatoreasca!

In perioada 11 iulie-22 august va avea loc vacanta judecatoreasca, perioada in care vor fi judecate numai cauze urgente. Curtea de Apel Pitesti a transmis ce cauze vor fi judecate si in ce zile din intervalul amintit vor avea loc.In perioada vacantei judecatoresti, la Curtea de Apel Pitesti vor fi solutionate cauzele avand caracter urgent dupa cum urmeaza:Sectia I Civila: cererile de ordonante presedintiale; cererile de stramutare; conflictele de competenta; cererile de reexaminare ajutor ... citeste toata stirea