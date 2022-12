Inchisoare 7 ani, dupa ce l-a injunghiat "putin"

In luna iunie a acestui an, un barbat, in varsta de 54 de ani, din Pitesti, a ajuns la spital fiind injunghiat. La audieri autorul atacului le-a spus anchetatorilor ca nu a fost un gest cu intentie si ca doar l-a "intepat putin". Victima avea insa o rana de circa 20 de centimetri, care i-a atins un plaman si inima! Atacatorul a fost judecat pentru tentativa de omor si a primit o pedeapsa cu inchisoarea de 7 ani!Nefericita intamplare a avut loc in luna iunie a acestui an, cand Vasile M., de 62 ... citeste toata stirea