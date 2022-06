Inchisoare pe viata, pentru doua crime!

Inchisoare pe viata, asta a primit Sever Ciobanu, barbatul care si-a ucis cu sange rece fosta concubina si pe fiul ei, in varsta de 15 ani, in comuna Mihaesti. Barbatul i-a urmarit si i-a injunghiat mortal , pe baiat in fata bisericii iar pe femeie in curtea lacasului sfant. Sentinta definitiva a fost data de Curtea de Apel care a mentinut decizia Tribunalului Arges.In luna februarie, Sever Ciobanu a fost condamnat de Tribunalul Arges la detentiune pe viata pentru dubla crima comisa de barbat ... citeste toata stirea