Inflatia anuala a sarit de 10%!

Potrivit ultimelor date furnizate de Institutul National de Statistica, inflatia anuala a trecut pragul de 10% in martie. Toate alimentele s-au scumpit, iar combustibilii costa cu o treime mai mult fata de anul trecut.BNR se astepta la o inflatie de doua cifre abia din al doilea trimestru. INSSE a calculat o rata anuala a cresterii preturilor de consum (IPC) de +10,2% in martie, dupa un avans de +1,9% fata de februarie. Intr-un an de zile, s-au scumpit cu +11,2% marfurile alimentare, cu 10,9% ... citeste toata stirea