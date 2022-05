Informatii utile despre citirea contoarelor de apa

Principalul operator de furnizare apa si canalizare din Arges, SC Apa Canal 2000 S.A. vine cu informatii pentru clientii sai, privind citirea contorului de apa."Aducem la cunostinta clientilor nostri informatii despre citirea contoarelor de apa si stabilirea cantitatii de apa facturata.Cantitatea de apa facturata este inscrisa in desfasuratorul atasat facturii si poate fi citita sau estimata, in functie de situatia citirii apometrului.In situatia in care apometrul a fost citit, cantitatea ... citeste toata stirea