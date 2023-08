FC Arges se indeparteaza tot mai mult de play-off-ul ligii secunde. Sambata, in ziua im care Nicolae Dobrin ar fi implinit 76 de ani, pitestenii au pierdut cu 0-2, confruntarea de la Mioveni, cu Chindia Targoviste, contracandidata la promovarea in Liga I. Golurile targovistenilor au fost reusite de Andrei Serban (26) si Robert Moldoveanu(87). In urma acestui esec, Argesul a coborat pe locul 16, cu cele 3 puncte, acumulate in patru etape, cu 9 mai putin decat liderul, CSC 1599 Selimbar.Acest ... citeste toata stirea