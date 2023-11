FC Arges a ratat o buna sansa de a se apropia de locurile de play-off, dupa ce a pierdut la limita, 0-1, confruntarea de sambata, din deplasare, cu Concordia Chiajna, una dintre contracandidatele la promovarea in Liga I. Dupa un inceput bun al pitestenilor, in care Radescu si Tofan nu l-au putut invinge pe Oncescu, Chiajna a deschis scorul in minutul 17, la primul corner pe care l-a avut in aceasta partida. Gabriel Torje a batut in careu o lovitura de colt, iar Ispas a trimis cu capul in plasa, ... citeste toata stirea