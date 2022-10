Infrangere in deplasare, fara drept de apel!

CS Mioveni a facut in aceasta etapa un joc slab, in deplasare, la Voluntari si a pierdut fara a prea avea un cuvand de spus, cu 3-1.Galben-verzii au evoluat mai bine in prima repriza, dar dupa pauza au fost modesti. Gazdele au deschis repede scorul, la o greseala in aparare, Damascan surprizand fundasii care s-au aparat dezorganizat a patruns pe stanga si a sutat la coltul lung, pe langa portar.In minutul 21, Krasniqi a egalat pentru argeseni, dupa ce Radescu a insistat bine pe dreapta si a ... citeste toata stirea