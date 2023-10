FC Arges a ratat sansa de a se apropia de locurile de play-off. Echipa pregatita de Eugen Beza a pierdut cu 1-3, confruntarea de joi seara, din deplasare, cu CSA Steaua, din runda cu numarul 9 a ligii secunde. Pitestenii au facut o prima repriza foarte slaba, iar militarii au punctat de doua ori prin Raicu(12) si Chipirliu(30). Cu un minut inainte de pauza, argesenii au ramas in inferioritate numerica, Panait incasand doua cartonase galbene in decurs de doar trei minute. In minutul 82, CSA ... citeste toata stirea