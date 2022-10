Infrangere la "masa verde" dupa ce s-au retras de pe teren!

FC Arges Volei a disputat miercuri seara primul meci oficial din noul sezon. Echipa pregatita de Bogdan Paul a intalnit in deplasare pe Stiinta Bacau, in mansa tur din Cupa Romaniei.Partida s-a incheiat dupa doar 8 minute, argesencele retragandu-se de pe teren din cauza problemelor cu suprafata de joc. Dupa aceasta decizie luata de oficialii pitesteni, FC Arges Volei a pierdut la "masa verde" cu 0-3, disputa cu moldovencele. Cele doua echipe se vor intalni si sambata, in etapa 1 a ... citeste toata stirea