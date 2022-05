Infrangere la Ovidiu, play-off terminat pe ultimul loc!

FC Arges a suferit sambata cea de-a opta infrangere in play-off-ul Casa Liga 1 dupa ce a pierdut la limita, scor 0-1, confruntarea din deplasare, cu Farul Constanta. Unicul gol al partidei de la Ovidiu a fost marcat de Larie in minutul 34 in urma unei greseli flagrante a defensivei argesene.Chiar daca au pierdut, alb-violetii au lasat o impresie destul de buna, iar daca erau mai inspirati la finalizare puteau pleca neinvinsi din aceasta deplasare. Pitestenii au avut sansa de a marca primii ... citeste toata stirea