Infrangere la scor de neprezentare!

FC Arges a pierdut la scor de neprezentare, 0-3, confruntarea de duminica seara, din deplasare, cu Farul Constanta. Partida de la Ovidiu a fost la discretia constantenilor si a scos in evidenta apararea de "carton" a pitestenilor care greseste flagrant meci de meci. Foto: Sport PicturesFarul a inceput meciul in forta, trecandu-si in cont primele ocazii de gol. Alibec a lovit bara in minutul 2, iar Luis Munteanu a trimis peste transversala la faza urmatoare. Trupa lui Hagi a deschis scorul ... citeste toata stirea