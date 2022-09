Infrangeri cu Magura Cisnadie si la HC Zalau

Handbalistele de la CS Dacia Mioveni au pierdut joi si ieri, al doilea meci si al treilea meci din noua editie a Superligii.Alb-albastrele au cedat in etapa a doua, in Sala Sporturilor din Mioveni, cu 17-21, in fata mult mai experimentatei Magura Cisnadie. A fost un meci cu foarte putine goluri, doar 38, cele mai putine marcate intr-o intalnire din aceasta etapa. Prima repriza a fost destul de echilibrata, cu CS Dacia la conducere pe toata durata ei, oaspetele reusind doar in ultimele minute ... citeste toata stirea