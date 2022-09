Infrangeri pe linie!

Cele trei echipe argesene din Liga a III-a au pierdut in weekend meciurile din etapa a doua. In doua dintre partide s-au marcat chiar cate 7 goluri, la una dintre ele, toate apartinand adversarilor.Unirea Bascov a cedat cu 4-3, pe propriul teren, in fata lui CS Dinamo Bucuresti. Elevii lui Dulcea au condus cu 2-0, la pauza a fost egal 2-2 si au cedat in partea secunda. Golurile partidei au fost marcate de Roberto Hategan (2), Stefan Gheoroae (20), Alexandru Dumitrache (82) / Cosmin Ciochina ... citeste toata stirea