Injunghiat de un elev de 13 ani!

Incident deosebit de grav, petrecut luni dupa-amiaza, la Scoala Gimnaziala "Virgil Calotescu" din Bascov. Un elev in varsta de 13 ani a injunghiat un minor in varsta de 14 ani. Atacul a avut loc pe terenul de sport al unitatii de invatamant acolo unde cei doi si-au dat intalnire ca sa-si regleze conturile. Elevul agresor a fost imobilizat de gardianul scolii care a intervenit imediat. Copilul se afla in atentia cadrelor didactice fiind cunoscut cu probleme de comportament. De asemenea el era ... citeste toata stirea