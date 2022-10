Inmormantat de ziua lui!

Mort intr-un teribil accident, fostul director al intreprinderii Textila, va fi condus pe ultimul drum astazi. Funeraliile au loc in ziua in care Marian Stan ar fi implinit varsta de 70 de ani.Marian Stan a pierit. marti dimineata. in urma accidentului cumplit care a avut loc la trecerea de nivel cu calea ferata din strada Gavenii. Fostul director al fabricii Textila isi dusese masina la un service sa ii faca inspectia tehnica periodica. A trebuit sa lase autovehiculul acolo urmand sa o ia ... citeste toata stirea