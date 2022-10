Intarzieri la Tronsonul 1 al Drumului Expres Pitesti - Craiova

Cel mai scurt tronson al Drumului Expres DEx12 Craiova - Pitesti ar fi trebuit sa fie gata anul acesta, insa santierul nu e nici macar aproape de finalizare.Constructorul italian Tirenna Scavi lucreaza pe mare parte din santier inca din 2019 si abia a trecut de jumatate stadiu fizic. In paralel, un alt tronson aproape dublu ca lungime a fost inceput in tromba in urma cu un an de romanii de la UMB si i-a prins din urma. Tronsonul 1 al Drumului Expres DEx12 Craiova-Pitesti masoara circa 17,7 km ... citeste toata stirea