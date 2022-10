Intarzieri pe lotul de autostrada Pitesti - Curtea de Arges

Lucrarile la tronsonul cinci al autostrazii Sibiu-Pitesti se pare ca sunt in intarizere. Autoritatile dau vina pe constructorul italian care a preluat aceasta lucrare si care in mod normal, trebuie sa finalizeze lotul pana in septembrie 2025.Lucrarile la tronsonul cinci al autostrazii Sibiu-Pitesti au inceput acum o luna. Dupa cum scrie Ora de Sibiu, progresul pe care l-au atins constructorii acestui lot este de 18 la suta, iar acest progres trebuia sa fie de aproape un sfert. Astfel, in ... citeste toata stirea