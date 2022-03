Internetul ramane un lux pentru multi romani!

Potrivit datelor datele publicate vineri de Eurostat, aproximativ 3,3% din populatia Uniunii Europene nu isi permitea in 2020 o conexiune la Internet, in randul statelor membre Romania fiind tara cea mai afectata de aceasta problema, in conditiile in care aproape o cincime din intreaga populatie (19,8%) nu isi permitea o conexiune la Internet.Comparativ, mai putin de 1% din populatie nu isi permite o conexiune la Internet in: Tarile de Jos (0,4%), Suedia si Luxemburg (ambele cu 0,5%), ... citeste toata stirea