Interventie pentru salvarea unei vaci impotmolite langa un lac, pe un ger aspru. Apa inghetase la suprafata VIDEO

O vaca ramasa captiva intr-o zona noroioasa a fost salvata de pompierii argeseni, dupa o interventie grea. Misiunea a fost cu atat mai grea cu cat in jurul animalului se formase gheata. Pompierii de la Sectia Costesti, Arges, au fost solicitati miercuri, 9 martie, sa intervina pentru salvarea unei bovine blocate in noroiul de pe marginea unui lac din Parvu Rosu. Interventia a fost una dificila. "Vacuta era afundata in noroi si in apa care inghetase la suprafata. Salvatorii au reusit sa o ... citeste toata stirea