Urmare a codului portocaliu de averse torentiale, pompierii argeseni au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata in mai multe cazuri.Situatiile in care s-a intervenit au fost:- degajarea a doi copaci cazuti pe carosabil in comuna Uda, satul Dincani;- degajarea unui copac cazut peste un autoturism in orasul Costesti, strada Progresului;- degajarea copac cazut pe carosabil in comuna Sapata;- degajarea copac cazut pe carosabil, orasul Costesti, strada Alexandria;- degajarea ... citeste toata stirea