Interzis la TIR-uri pe un tronson din DN7

Vor fi restrictii rutiere pe DN 7, la intrare in judetul Valcea, in comuna Milcoiu, incepand de miercuri, cand vor fi demarate lucarri de reabilitarea unui pod. Te durata lurarilor va fi permisa doar circulatia autovehiculelor care trebuie sa aiba o viteza de 5 kilometri la ora in timp ce traverseaza podul.Incepand cu data de 02.11.2022, la podul situat pe DN7 (km. 157+016) peste raul Topolog, localitatea Milcoiu, judetul Valcea, vor incepe lucrarile de punere in siguranta a suprastructurii ... citeste toata stirea