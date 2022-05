Intr-o luna, obligatoriu cu E-factura

Din 1 iulie va fi utilizat in mod obligatoriu sistemul national E-Factura in relatia dintre firme si institutiile statului.Astfel, legea privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania a fost publicata in Monitorul Oficial inca de la mijlocul acestei luni. Iar incepand 1 iulie, operatorii economici stabiliti in Romania au obligatia, in relatia B2G privind administrarea, functionarea si ... citeste toata stirea