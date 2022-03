Intr-o luna ,putem circula pe o portiune din Drumul Expres

Primul lot al Drumului Expres Craiova-Pitesti (18,5 km) va fi dat in scurt timp in circulatie. Astfel, este pozibil ca soferii sa circule pe aceasta portiune in mai putin de o luna.Informatia a fost furnizata de Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. "Primul lot al Drumului Expres Craiova-Pitesti (18,5 km) va fi dat in scurt timp in circulatie! Voi merge pe acest santier, in aceste zile. Antreprenorul lotului 1 al Tronsonului 2 a solicitat inceperea procedurilor de receptie la terminarea ... citeste toata stirea