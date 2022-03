Intrare gratuita la concert pentru doamne si domnisoare

Joi, la FilarmonicaDoamnele si domnisoarele vor avea parte de un cadou special in aceasta seara, la Filarmonica Pitesti, unde vor putea intra gratuit la concertul ce va incepe de la ora 19, in Sala Simfonia.Artistii pitesteni si invitatii vor interpreta pagini muzicale semnate de J. Brahms si L. v Beethoven. In prima parte, orchestra simfonica, dirijata de Alexandru Ilie, si pianistul Horia Mihail vor interpreta Concertul pentru pian si orchestra nr. 1 in do minor de J. Brahms, iar in ... citeste toata stirea