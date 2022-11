Intrarea in Biserica a Maicii Domnului sau Vovidenia este sarbatorita de credinciosi pe 21 noiembrie, fiind prima mare sarbatoare din postul Craciunului. De asemenea, este prima zi din acest post in care este dezlegare la peste. I.I.Sarbatoarea marcheaza momentul in care Fecioara Maria, in varsta de 3 ani, a fost adusa de parintii sai, Ioachim si Ana, la Templul din Ierusalim. Fecioara Maria a trait si slujit in Templu pana la logodna ei cu Sfantul Iosif.A ramas la templu pana la 15 ... citeste toata stirea