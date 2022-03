Intre relaxarea pandemica si propaganda de razboi

Conf. Dr. Adrian TaseNumarul deceselor Covid in lume a depasit deja 6 milioane, potrivit datelor de la Universitatea John Hopkins.Tot la nivel global, numarul deceselor zilnice a ajuns la 7000, iar tara noastra se mentine la 1%, desi populatia Romaniei reprezinta doar 0,24% din cea mondiala. Decizia autoritatilor de ridicare a restrictiilor pandemice ne bucura, in sensul ca ne permite sa traim din nou fara masca. In realitate insa, este vorba despre un transfer al responsabilitatii catre ... citeste toata stirea